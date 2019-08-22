Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружияРЕН ТВ вчера в 19:24

В Пентагоне пообещали разработать американское гиперзвуковое оружие в ближайшие два года. Об этом сообщил глава Министерства обороны США Марк Эспер в ходе интервью на телеканале Fox.
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Марк Эспер
Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно.
— Марк Эспер, американский политикRT на русском вчера в 20:44
с чего всё началось
«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил
 Эспер, отвечая на вопрос, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.
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