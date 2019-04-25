Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октябряТАСС 06:52

Кабинет министров перенес на 14 октября отключение аналогового телевизионного сигнала в 21 регионе РФ. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

Политика Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

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