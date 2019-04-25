Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октябряТАСС 06:52
Кабинет министров перенес на 14 октября отключение аналогового телевизионного сигнала в 21 регионе РФ. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Женщины-миротворцы нужны все чаще, заявил генерал Картаполов
Женщины-военнослужащие играют значительную роль в современных миротворческих операциях.
Обновлено в 09:41
Авто
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис
Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
Политика
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Экономика
«Юнипро» в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 7,5%
"Прирост объема генерации в первом квартале 2019 года обусловлен увеличением выработки на Сургутской ГРЭС-2 в результате роста спроса на электроэнергию, а также работой энергоблока №7 Сургутской ГРЭС-2, находившегося в капитальном ремонте в феврале-марте 2018 года", - поясняется в сообщении компании.
Обновлено 23 апреля в 06:56
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено вчера в 10:17
Космос
На Марсе найдена база пришельцев для отражения атаки с Нибиру
Американское космическое агентство опубликовало новые фотографии поверхности Марса.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани
Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Политика
В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВ
Изменение формы одежды в ВДВ не предполагается даже в проекте, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:40
Футбол
СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Санчеса
Обновлено в 10:29
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.
Обновлено в 08:40
Авто
Обновленный УАЗ «Патриот» поможет в борьбе с преступностью
В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:47
Финансы
Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей
По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $75 впервые с октября 2018 года
Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Обновлено в 03:18