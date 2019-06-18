Срок нахождения под стражей для Платини не определенМК-Спорт 13:09

Срок пребывания под стражей бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини не установлен. Об этом во вторник сообщил официальный представитель француза Жан-Кристоф Алькье. "Не могу сказать сколько еще Платини будет под стражей", - сказал Алькье.

Срок нахождения под стражей для Платини не определен

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