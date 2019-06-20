Футбол

Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штабРИА Новости 03:47

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дарио Срна вернулся в «Шахтер», за который играл 15 лет

Sport24.ru03:23

Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб

РИА Новости03:47

Экс-игрок «Шахтера» возвращается в клуб

Газета.Ru03:38

СМИ: Срна вернется в «Шахтер»

Матч ТВ03:16

Официально: Дарио Срна вернулся в «Шахтёр», он вошёл в тренерский штаб Луиша Каштру

Sport.ru03:58

Дарио Срна завершил карьеру и вернулся в «Шахтер»

Спорт-Экспресс03:57

Срна возвращается в донецкий «Шахтер»

Soccer.ru03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
Происшествия

Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Минфин Белоруссии не видит рисков для бюджета из-за ситуации с «грязной» нефтью из РФ

Министерство финансов Белоруссии не видит рисков для бюджета республики из-за ситуации с поставками загрязненной хлоридами российской нефти, заявил в четверг глава ведомства Максим Ермолович.
Обновлено в 03:33
Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой

Обновлено в 02:47
Общество

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Обновлено в 03:48
Общество

Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск

Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Здоровье

Жители Струнино вновь обратились к Путину по вопросу больницы

Инициативная группа местных жителей обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии в июне 2018 года.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России

Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено вчера в 19:17
Хоккей

Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ

Обновлено в 02:12
Политика

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие

Вертолеты ТОФ Ка-27 приземлились на палубу плавучего госпиталя

Три вертолета Ка-27 осуществили порядка 15 взлетов и посадок на палубу судна на ходу и на стопе, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

YIT уходит из Москвы, но останется в Петербурге

Финская строительная компания ЮИТ (YIT ) отказалась от реализации новых проектов жилого строительства в Москве и Московской области из-за сложной бизнес-среды.
Обновлено в 03:40
Политика

На Украине картина с обнаженным Порошенко выставлена на аукцион

На аукционе была выставлена необычная картина, получившая название «Петр уже пятый» и демонстрирующая абсолютно голого Петра Порошенко, экс-лидера Украины.
Обновлено в 03:55
Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено вчера в 19:05
Экономика

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Экономика

Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок

Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Раменском задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за фальсификацию дела

Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД по подмосковному Раменскому Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 02:31
Политика

Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Наука

Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев

Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.
Обновлено в 03:49
Футбол

Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки

Обновлено в 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дарио Срна
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник клуба «Шахтёр» (Донецк) и сборной Хорватии. В сборной Хорватии — основной исполнитель штрафных ударов и пенальти, с которых забил большинство своих голов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное