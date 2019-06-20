Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штабРИА Новости 03:47

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.

Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб

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