Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штабРИА Новости 03:47
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
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Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Минфин Белоруссии не видит рисков для бюджета из-за ситуации с «грязной» нефтью из РФ
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Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Общество
Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
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Армия и оружие
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Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Жители Струнино вновь обратились к Путину по вопросу больницы
Инициативная группа местных жителей обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии в июне 2018 года.
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Обновлено вчера в 23:44
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Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России
Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено вчера в 19:17
Хоккей
Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 02:12
Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
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Три вертолета Ка-27 осуществили порядка 15 взлетов и посадок на палубу судна на ходу и на стопе, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
YIT уходит из Москвы, но останется в Петербурге
Финская строительная компания ЮИТ (YIT ) отказалась от реализации новых проектов жилого строительства в Москве и Московской области из-за сложной бизнес-среды.
Обновлено в 03:40
Политика
На Украине картина с обнаженным Порошенко выставлена на аукцион
На аукционе была выставлена необычная картина, получившая название «Петр уже пятый» и демонстрирующая абсолютно голого Петра Порошенко, экс-лидера Украины.
Обновлено в 03:55
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
В России пересчитают цены на отопление
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Обновлено в 02:06
Экономика
Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок
Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Раменском задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за фальсификацию дела
Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД по подмосковному Раменскому Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 02:31
Политика
Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Наука
Люди унаследовали тонкое обоняние от неандертальцев
Исследование показало, что генетическое «наследство» связано с обонянием и, возможно, подарило людям возможность чувствовать некоторые запахи, сообщает eLife.
Обновлено в 03:49