Футбол

Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штабРИА Новости 03:47

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
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Экс-игрок «Шахтера» возвращается в клуб

Газета.Ru03:38

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Срна вошел в тренерский штаб клуба

ТАСС05:36

Экс-капитан донецкого «Шахтера» вернется в клуб в другой должности

Спорт день за днем04:36

Официально: Дарио Срна вернулся в «Шахтёр», он вошёл в тренерский штаб Луиша Каштру

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Sport24.ru03:23

Срна вошел в тренерский штаб «Шахтера»

Матч ТВ04:10

Дарио Срна завершил карьеру и вернулся в «Шахтер»

Спорт-Экспресс03:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
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В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

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Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
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Путин заявил о росте зарплат россиян

Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
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"Болонья" на официальном сайте объявила о выкупе контракта нападающего Риккардо Орсолини. Ранее он принадлежал "Ювентусу".
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В Москве в семнадцатый раз проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным".
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Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
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Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
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Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Политика

Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке

Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
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Политика

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Ранее во время «прямой линии» Путин рассказал, что главная цель национальных проектов в том, чтобы «поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу».
Обновлено в 06:12
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Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).
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Зеленский подписал первый закон

Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
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Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Экономика

Финский застройщик «ЮИТ» прекратит работать в Ростове

Финская строительная компания «ЮИТ-Дон» завершает работу в Ростове, об этом рассказал в разговоре с изданием «Город N» генеральный директор ростовского подразделения Андрей Шумеев.
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В Москве появились ядовитые пауки

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Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни

Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.
Обновлено в 06:11
Авто

Новый Volkswagen T-Roc Cabrio появился на видео

Новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio заметно отличается от компактного кроссовера, на базе которого он был построен.
Обновлено в 01:54
Происшествия

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
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Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области

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Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
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YouTube и Universal отреставрировали 100 культовых клипов

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Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
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Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

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Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено 18 июня в 21:29
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

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Дарио Срна
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник клуба «Шахтёр» (Донецк) и сборной Хорватии. В сборной Хорватии — основной исполнитель штрафных ударов и пенальти, с которых забил большинство своих голов.
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