Футбол

Срна вошел в тренерский штаб «Шахтера»Матч ТВ 04:10

Донецкий «Шахтер» в четверг объявил о возвращении в клуб хорвата Дарио Срна. 37-летний Срна завершил выступления за итальянский «Кальяри», чтобы присоединиться к тренерскому штабу Луиша Каштру в стане «горняков».
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Дарио Срна вернулся в «Шахтер», за который играл 15 лет

Sport24.ru03:23

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Срна вошел в тренерский штаб клуба

ТАСС05:36

Официально: Дарио Срна вернулся в «Шахтёр», он вошёл в тренерский штаб Луиша Каштру

Sport.ru03:58

Экс-игрок «Шахтера» возвращается в клуб

Газета.Ru03:38

Срна вошел в тренерский штаб «Шахтера»

Матч ТВ04:10

Экс-капитан донецкого «Шахтера» вернется в клуб в другой должности

Спорт день за днем04:36

Дарио Срна завершил карьеру и вернулся в «Шахтер»

Спорт-Экспресс03:57
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Президент России Владимир Путин пообещал лично контролировать реализацию мусорной реформы.
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Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
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Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

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Политика

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Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
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Сценарист сериала «Чернобыль» объяснил искажение исторических фактов

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Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
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В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
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Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
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«Тамбов» забил семь безответных мячей команде «Барановичи»

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Deutsche Bank проверят по подозрению в отмывании денег

Расследование в Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных проверок в рамках одного дела по поиску путей, по которым нелегальные денежные средства проходят через финансовую систему США.
Обновлено в 02:14
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Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

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Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
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Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
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Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
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Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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Дарио Срна
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник клуба «Шахтёр» (Донецк) и сборной Хорватии. В сборной Хорватии — основной исполнитель штрафных ударов и пенальти, с которых забил большинство своих голов.
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