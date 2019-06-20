Футбол
Срна вошел в тренерский штаб «Шахтера»Матч ТВ 04:10
Донецкий «Шахтер» в четверг объявил о возвращении в клуб хорвата Дарио Срна. 37-летний Срна завершил выступления за итальянский «Кальяри», чтобы присоединиться к тренерскому штабу Луиша Каштру в стане «горняков».
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
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