Срна возвращается в донецкий «Шахтер»Soccer.ru 03:25

Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщает, что Дарио Срна возвращается в клуб. Прошедший сезон футболист выступал за итальянский "Кальяри". Срна возвращается уже в качестве помощника главного тренера команды Луиша Каштру.

Спорт день за днем

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Экономика Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.

Политика Путин заявил, что власти РФ не забыли о Вышинском Владимир Путин ответил на вопрос, можно ли добиться возвращения задержанного на Украине Кирилла Вышинского до встречи главы РФ и Украины Владимира Зеленского, обменяв на украинцев, например, Олега Сенцова, моряков или других.

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Авто Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

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