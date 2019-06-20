Футбол
Срна вернулся в «Шахтер» в качестве тренераBookmaker-ratings.ru 03:30
Главным тренером «Шахтера» в июне был назначен Луиш Каштру. 37-летний Срна выступал за донецкий клуб с 2003 по 2018 год и стал рекордсменом по количеству игр за клуб — 536 матчей.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
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