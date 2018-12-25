Экономика

Средства покупателей квартир доверят сотне банков
Коммерсантъ
17:56

Средства покупателей квартир доверят сотне банков Правительство планирует снизить требования к рейтингам банков, которые смогут открывать эскроу-счета. Именно на них будут размещать средства покупателей строящегося жилья, чтобы избежать повторения истории с обманутыми дольщиками.
Коммерсантъ17:56

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Правительство хочет смягчить требования к банкам для продаж строящегося жилья

Ведомости18:38

Средства покупателей квартир доверят сотне банков

Коммерсантъ17:56
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Политика

Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах

Россия готова поставлять газ в Европу в рамках долгосрочных контрактов даже, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом о транзите российского "голубого топлива".
Обновлено в 18:25
Происшествия

В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию

В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха. По информации телеканала НТВ, трагедия произошла в Автозаводском районе города.
Обновлено в 10:56
Политика

Лукашенко заявил о важности отношений с Россией

Ранее президент Белоруссии пожаловался, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские.
Обновлено в 17:02
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Культура

Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

Обновлено в 14:31
Политика

Арестованный украинский моряк передал письмо из СИЗО

Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
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Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено в 17:17
Общество

Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала Алеся Семеренко

Титул "Мисс Москва-2018" завоевала 24-летняя Алеся Семеренко, имя победительницы стало известно на торжественной церемонии, которая состоялась в концертном зале Vegas City Hall в понедельник, сообщает пресс-служба мероприятия.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Террористы захватили правительственное здание в Кабуле

Террористы захватили правительственное здание в центре Кабула и удерживают заложников, 24 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 10:15
Транспорт

Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости

Лимит скорости можно повысить до 130 км/ч на автомагистралях и до 110 км/ч на дорогах некоторых категорий, если дорожные условия позволяют безопасное движение в таком режиме.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова забрала сына к себе

Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой, подтвердил, что на время процесса сын бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Артемий будет проживать с матерью.
Обновлено в 16:09
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено в 13:40
ЖКХ

Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления

Что касается решений, принятых местными судами, то они должны быть пересмотрены.
Обновлено в 08:54
Общество

В московском метрополитене начнут продавать старые указатели

На сайте подземки представлены два типа указателей: световые и несветовые.
Обновлено в 12:03
Спорт

Щербакова, Трусова и Косторная станут гостями «Вечернего Урганта»

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная примут участие в съемках передачи Вечерний Ургант на Первом канале.
Обновлено в 04:02
Политика

Власти ужесточили правила хранения оружия

В России ужесточены правила хранения оружия дома.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В отношении Талькова-младшего возбудили уголовное дело

Обновлено в 17:18
Происшествия

Вожатый лагеря на Камчатке устроил детям дедовщину

Сотрудники Следственного управления СКР по Камчатскому краю начали проверку информации об издевательствах над детьми со стороны вожатого в оздоровительном лагере «Волна» в Елизовском районе.
Обновлено в 18:11
Происшествия

ФСИН: в мордовской колонии № 14 использовался рабский труд

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила информацию об использовании рабского труда в мордовской исправительной колонии № 14.
Обновлено в 11:56
Транспорт

Около 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Более 36 рейсов задержано и 8 отменено в субботу в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.
Обновлено 22 декабря в 03:20
Армия и оружие

Саудовская Аравия выделит деньги на восстановление Сирии вместо США

Саудовская Аравия согласилась выделить вместо США "необходимые деньги" на восстановление Сирии, заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Обновлено в 12:52
Происшествия

На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита

Обновлено в 08:04
Происшествия

СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо.
Обновлено в 14:41
Политика

Константинопольский патриарх «взял» у Порошенко конфеты за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Суд в США обязал КНДР выплатить семье умершего студента $501 млн

Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн семье американского студента Отто Уормбиера, умершего вскоре после заключения в Северной Корее.
Обновлено в 16:12
Космос

Ученые РАН не подтвердили падение метеорита в Хабаровском крае

Директор института астрономии РАН Борис Шустов считает, что причиной обрушения сопки в Хабаровском крае послужил оползень, так как не заметить метеорит, который вызвал подобного рода разрушения, просто невозможно.
Обновлено в 11:06
Происшествия

СМИ сообщили о гибели губернатора мексиканского штата в авиакатастрофе

Действующий губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо погибла в понедельник при катастрофе вертолета, сообщает канал Televisa.
Обновлено в 18:32
Общество

Google не стал спорить с Роскомнадзором о штрафе в полмиллиона

Google отказался выполнять рекомендации ведомства. 11 декабря в Роскомнадзоре заявили о штрафе в полмиллиона, выписанного компании.
Обновлено в 18:30
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