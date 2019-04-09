Экономика
Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛREGNUM 06:05
Претендовать на льготу смогут те, кто воспользовался правом на «ипотечные каникулы». Речь идет об уплате НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.
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Законопроект об освобождении граждан от НДФЛ во время «ипотечных каникул» внесен в ГД
Интерфакс - Россия04:43
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