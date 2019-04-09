Политика

Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛREGNUM 06:05

Претендовать на льготу смогут те, кто воспользовался правом на «ипотечные каникулы». Речь идет об уплате НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.
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В Госдуму внесли законопроект, освобождающий от налога доход в рамках ипотечных каникул

ТАСС11:38

Воспользовавшихся «ипотечными каникулами» предложили освободить от НДФЛ

Известия04:57

Законопроект об отмене уплаты НДФЛ в период ипотечных каникул внесен в ГД

REGNUM09:04

Володин и Матвиенко предложили освободить от НДФЛ граждан-участников «ипотечных каникул»

Коммерсантъ05:35

Законопроект об освобождении граждан от НДФЛ во время «ипотечных каникул» внесен в ГД

Интерфакс - Россия04:43

Предложены налоговые льготы для воспользовавшихся ипотечными каникулами

РИА Новости04:31

СМИ узнали об идее парламента РФ ввести льготы по НДФЛ на время ипотечных каникул

Говорит Москва04:49
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика

К офису Зеленского в Киеве пришла толпа

В Киеве возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собралась толпа, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 11:37
Происшествия

Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Энергетика

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Политика

Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика

Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами

Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Авто

Lexus выпустит первый в истории минивэн

Компания Lexus опубликовала тизер первого в истории минивэна.
Обновлено в 05:35
Общество

Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги

В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00
Экономика

Сердюков оценил отсталость авиастроения России

В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено в 08:18
Авто

Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика

Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Общество

На Крите объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Космос

Интернет даст имя крупнейшей «безымянной» планете Солнечной системы

Обновлено в 11:16
Футбол

Пепе: «Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году»

Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 07:05
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Политика

Мнучин: США продолжат применять санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит вводить новые ограничения в отношении Москвы.
Обновлено в 11:02
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
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