Экономика
Средства «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛREGNUM вчера в 06:05
Претендовать на льготу смогут те, кто воспользовался правом на «ипотечные каникулы». Речь идет об уплате НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.
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Володин и Матвиенко предложили освободить от НДФЛ граждан-участников «ипотечных каникул»
Коммерсантъвчера в 05:35
Законопроект об освобождении граждан от НДФЛ во время «ипотечных каникул» внесен в ГД
Интерфакс - Россиявчера в 04:43
СМИ узнали об идее парламента РФ ввести льготы по НДФЛ на время ипотечных каникул
Говорит Москвавчера в 04:49
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Общество
В России выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 21:29
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Здоровье
В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты»
Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.
Обновлено в 02:47
Технологии
Платформа TajMahal вывела кибершпионаж на новый уровень
«Лаборатория Касперского» обнаружила сложную и продуманную в техническом плане платформу для кибершпионажа.
Обновлено в 03:36
Наука
Экспериментальные препараты подавили аллергию на арахис in vitro
Ученые разработали препараты, которые в эксперименте подавили аллергическую реакцию на арахис — ковалентные гетеробивалентные ингибиторы, необратимо связывающиеся только с антителами против наиболее аллергенных белков ореха, Ara h 2 и Ara h 6. Авторы считают, что их исследование поможет разработать лекарство от аллергии на арахис.
Обновлено 08 апреля в 16:01
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Раненый костромской полицейский скончался в больнице
Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
Обновлено в 03:40
Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Наука
Ученые предложили привлечь к дорожному строительству бактерий
Обновлено в 02:40
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Украшения на 5 млн рублей украли из магазина на Рязанском проспекте
Неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на 5 миллионов рублей.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек
В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
Обновлено в 03:23
Общество
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Политика
МИД РФ заявил о нарушении демократических норм на украинских выборах
Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что первый тур президентских выборов в Украине подтвердил оценки российского внешнеполитического ведомства о серьезных нарушениях общепринятых демократических норм.
Обновлено в 04:13
Политика
Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ
Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Политика
ЦИК передал депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве
Центризбирком постановил передать мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова, кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК.
Обновлено в 04:49
Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрд
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Обновлено вчера в 22:34