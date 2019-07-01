Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над ДамаскомREGNUM 18:43

«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство. Ранее сообщалось о звуках взрывов в небе над Дамаском.

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