Энергетика
Средства ФНБ могут направить на компенсацию льгот нефтяникамNews.ru 02:54
Российское правительство пытается найти способ компенсации выпадающих доходов бюджета от увеличения налоговых льгот нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из предлагаемых к рассмотрению вариантов — взять эти средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ).Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы
Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов
В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Футбол
Папа Римский призвал не сравнивать Месси с Богом
Папа Римский Франциск назвал кощунством тот факт, что футбольные болельщики называют аргентинского нападающего Лионеля Месси Богом.
Обновлено в 04:35
Политика
ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными
Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:30
Экономика
Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля
Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Происшествия
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек
Обновлено в 09:08
Футбол
«Куинз Парк Рейнджерс» уволил Стива Макларена с поста главного тренера
Главный тренер английского футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» Стив Макларен уволен со своего поста.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе
В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Финансы
От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике
Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Авто
УАЗ выпустит бюджетный аналог Land Cruiser Prado в 2020 году
Ульяновский автозавод в 2020 году наладит производство «Русского Прадо» — бюджетного аналога японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 08:48
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Происшествия
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учения в Индийском океане
Боевые учения в Индийском океане провел фрегат, оснащенный управляемым ракетным комплексом ВМФ Российской Федерации, «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 09:05
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57