Энергетика

Средства ФНБ могут направить на компенсацию льгот нефтяникамNews.ru 02:54

Российское правительство пытается найти способ компенсации выпадающих доходов бюджета от увеличения налоговых льгот нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из предлагаемых к рассмотрению вариантов — взять эти средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам

Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ведомостивчера в 17:00

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Правительство может взять средства для оплаты льгот нефтяникам из фонда национального благосостояния

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Российская газетавчера в 14:25

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Коммерсантъ02:38

«Ведомости»: правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам

ТАСС01:21

Фонд национального благосостояния могут кинуть на компенсации нефтяникам

Фонтанка.Ру03:45

Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам

Ведомостивчера в 17:00
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