Средства ФНБ могут направить на компенсацию льгот нефтяникамNews.ru 02:54

Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ).

с чего всё началось

Российское правительство пытается найти способ компенсации выпадающих доходов бюджета от увеличения налоговых льгот нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из предлагаемых к рассмотрению вариантов — взять эти средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Средства ФНБ могут направить на компенсацию льгот нефтяникам

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