с чего всё началось

Согласно годовому отчету, опубликованному 13 августа, в 2017 году средняя зарплата сотрудника была 382 тыс. руб. Речь шла об окладе, который получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика Путин пообщался с маленькими танцорами Владимир Путин пожал руку одному из танцоров, а перед юной балериной даже опустился на колено и поцеловал ей руку.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Футбол «Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Селтик дома проиграл Клужу 3:4.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Происшествия Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.

Наука В Германии разработают шестиместное электрическое аэротакси Базирующаяся в Германии компания Fraundorfer Aeronautics разрабатывает летающее такси, которое сможет перевозить шесть человек одновременно.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

Армия и оружие Минобороны Польши хочет в два раза увеличить армию Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уверен, что армия страны должна быть увеличена вдвое и насчитывать 200 тысяч солдат вместо нынешних 100 тысяч.

Политика Калужский радиотехнический институт попал под санкции США Как передает "Интерфакс", данное решение американский Минторг объяснил тем, что КНИРТИ является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии", ранее попавшего в черные списки.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Гаджеты Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.

Политика Военные отменили эвакуацию жителей Неноксы под Северодвинском Отозвано предложение властей жителям поселка Ненокса под Северодвинском покинуть дома на время мероприятий на военном полигоне.

Космос «Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира» Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Кино Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Футбол «Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА "Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.