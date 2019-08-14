Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудниковРБК вчера в 15:58
Согласно годовому отчету, опубликованному 13 августа, в 2017 году средняя зарплата сотрудника была 382 тыс. руб. Речь шла об окладе, который получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».
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с чего всё началось
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации «Роскосмос» составляет 396 тыс. рублей, следует из отчета госкорпорации за 2018 год, опубликованного на сайте «Роскосмоса».БИЗНЕС Onlineвчера в 11:09
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Средняя зарплата в Роскосмосе в прошлом году составила 396 тысяч рублей в месяц
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