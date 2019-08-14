с чего всё началось

Согласно годовому отчету, опубликованному 13 августа, в 2017 году средняя зарплата сотрудника была 382 тыс. руб. Речь шла об окладе, который получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос».

Наука Медики сообщили о продуктах, продлевающих жизнь Некоторое время назад медики сообщили о продуктах, продлевающих жизнь.

Происшествия На Камчатке медведь загрыз человека На Камчатке в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района медведь загрыз человека.

Происшествия Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

Происшествия Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.

Шоу-бизнес Варум извинилась перед мужем за обнародование деталей личной жизни За 22 года совместной жизни Анжелика Варум и Леонид Агутин знают друг о друге все.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Наука Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.

Футбол Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Россия смогла оторваться от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии по итогам ответного матча Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром".

Происшествия Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области).

Происшествия Две легковушки насмерть сбили женщину в Екатеринбурге От удара пешехода отбросило на соседний участок дороги, где его сбил еще один автомобиль «Киа Рио», сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Происшествия Нашелся пропавший в Сирии россиянин Лидер движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников, который, по одной из версий, находится в плену в Сирии, оказался жив.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о планах «Спортмастера» выйти на европейские рынки Группа компаний «Спортмастер», управляющая магазинами в России, Китае и странах СНГ, планирует выйти на рынки Польши, Германии и Франции.

Политика Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Экономика Россияне стали покупать меньше мяса За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

Космос Как звучат планеты Солнечной системы Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.