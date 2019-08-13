Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяцРБК 12:03
Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос». Всего в центральном аппарате госкорпорации в 2018 году работали 605 человек (годом ранее — 550).
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