Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублейРоссийская газета вчера в 11:06
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей. Это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщило ведомство в отчете за прошлый год.
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Средняя зарплата в Роскосмосе в прошлом году составила 396 тысяч рублей в месяц
Говорит Москвавчера в 09:47
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
Ситуация постепенно становится спокойной.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:06
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Братске убившего школьницу мужчину приговорили к 20 годам колонии
Суд признал виновным 44-летнего жителя города Братска в Иркутской области в убийстве девятилетней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Алена Шишкова избавилась от каре и вернулась к прежнему образу
После своего «обновления» Алена поделилась результатами на своей персональной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фото в прежнем образе.
Обновлено в 04:43
Музыка
Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на «Новой волне»
Певицы Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Обновлено в 03:56
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Религия
Православные отмечают Медовый Спас
Обновлено в 02:58
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья
Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Политика
Danone представила доказательства найма выпускников крымских вузов
В Danone заявили, что у них работают выпускники таких крымских вузов, как: Ранее МИД обратил внимание, что дипломы крымских учебных заведений обладают тем же статусом, что и аналогичные документы, выданные на территории всей России.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Оборону Крыма укрепила эскадрилья БПЛА «Форпост»
Обновлено в 03:22
Общество
В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в Telegram-канале
Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет заявление о преступлении из-за публикации личных данных в Telegram-канале «Товарищ майор».
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Онкоцентр в Челнах оснастят уникальным оборудованием
Обновлено в 02:54
Здоровье
В России продолжает расти число умерших от рака людей
Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:13
Общество
Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми
37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
Обновлено в 03:48
Экономика
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой повышение НДС
Бывший министр финансов, а ныне председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% стало одной из причин низкого экономического роста, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата
Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Кино
Данила Козловский снял фильм про Чернобыль
Главные роли в картине сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Китай не пустил корабли США в порт Гонконга
Запрос Вашингтона о заходе в порт Гонконга двух американских военных кораблей отклонён Пекином, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22