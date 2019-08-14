Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяцРБК вчера в 12:03
Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в «Роскосмос». Всего в центральном аппарате госкорпорации в 2018 году работали 605 человек (годом ранее — 550).
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Гаджеты
Huawei назвала российские цены на новую беспроводную колонку
«Компания Huawei представляет портативную беспроводную акустическую систему Huawei Mini Speaker», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:27
Наука
Ученые из России выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый "невозможный" материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а магнонов, своеобразных "волн" намагниченности.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Баскетбол
Прохоров продаст «Бруклин» за рекордные 2,35 миллиарда долларов
Общая сумма сделки составит 2,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 04:21
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Силовики пришли с обыском в здание НКО «Правовая инициатива»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Сургуте задержанные пожаловались на пытки в изоляторе
Задержанные изолятора временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Женщина погибла в массовом ДТП на Московском шоссе
Утром в среду 14 августа у населённого пункта Ушаки на Московском шоссе произошло массовое ДТП, в котором погибла женщина.
Обновлено в 05:29
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Обновлено в 05:35
Политика
«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова
«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон
В Сети появился трейлер фильма "Маленькие женщины" по роману Луизы Мэй Олкотт.
Обновлено в 00:11
Автоспорт
Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона
Обновлено в 02:10
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила существование, присоединившись к новообразованной церковной структуре - Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В Сирии устроили праздник для детей погибших военных
Праздник для детей военнослужащих, погибших в ходе войны в Сирии, организован в провинции Эль-Кунейтра местными властями и добровольцами.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
Ситуация постепенно становится спокойной.
Обновлено вчера в 15:37