Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублейРоссийская газета 11:06
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей. Это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщило ведомство в отчете за прошлый год.
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«Средняя численность работников госкорпорации Роскосмос и организаций госкорпорации Роскосмос в 2018 году составила 189,5 тыс. человек», – говорится в отчете, опубликованном на сайте Роскосмоса.Взгляд.ру09:57
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