Экономика

Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублейРоссийская газета 09:30

В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.
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Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году

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Средняя зарплата в Москве может вырасти до 135 тысяч рублей

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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