Экономика
Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 годуТАСС 07:59
В ведомстве добавили, что реальная средняя зарплата в Москве увеличивалась на 5-10% в год за последние несколько лет. Так, в декабре 2018 года среднемесячная московская зарплата составила более 80 тыс. рублей.
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Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
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Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
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Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
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Российский автомобильный рынок в апреле показал падение
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
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Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Хоккей
Сведберг продлил контракт на два года с «Барысом»
Защитник Виктор Сведберг продлил контракт на два года с "Барысом", сообщает официальный Твиттер команды.
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Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Проходят обыски в кабинете заместителя мэра Якутска
Обыски связаны с деятельностью организации, которой владеет Виктория Федорова - супруга заммэра - мебельного салона "Виктория".
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
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Обновлено в 06:25
Общество
Ожидается гроза с порывами ветра
В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение ночи 14 мая местами по Саратовской области ожидается сочетание грозы, ливня, града, шквалистого усиления ветра порывы 20-24 м / с. Такую информацию сообщает ЕДДС.
Обновлено в 09:42
Музыка
Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28
Политика
Путину в Казани показали новейшую авиатехнику
Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 ppm (миллионных долей по объему), свидетельствуют данные Океанографического института Скриппс.
Обновлено в 06:02
Футбол
Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»
Обновлено в 09:31
Культура
22-23 мая парк МГИМО впервые примет предпринимательский Open Air
В МГИМО 22-23 мая пройдет Первый предпринимательский Open Air #МыЕсть.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Происшествия
СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани
В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39