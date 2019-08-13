Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей. Это на 14 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщило ведомство в отчете за прошлый год.

Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей

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