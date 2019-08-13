Экономика
Средняя зарплата сотрудника «Роскосмоса» составила 396 тыс. рублейDP.RU вчера в 10:31
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тыс. рублей, сообщает "РИА.Новости" со ссылкой на отчет госкомпании за прошлый год. "Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год — 382 тыс. рублей, за 2018 год — 396 тыс. рублей", — отмечено в документе.
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Футбол
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Политика
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Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei
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Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
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