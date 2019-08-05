Сегодня, 5 августа 2019 года, стало известно, что средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз и теперь составляет 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг.

Средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз

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