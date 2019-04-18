Экономика
Средняя зарплата к 2024 году составит почти 63 тысячи рублейОбщественное телевидение России 04:31
Средняя номинальная зарплата к 2024 году превысит 63 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития. В номинальном выражении рост размера оплаты труда будет колебаться в диапазоне 5,8–6,8%, но в реальном - темпы повышения составят 1,1–2,7% в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зеленский не уверен, что ему удаться пожать Порошенко руку
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.
Обновлено в 15:50
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Футбол
Илья Кутепов успешно прооперирован в римской клинике
Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов успешно прооперирован хирургами римской клиники.
Обновлено в 16:30
Теннис
Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
В третьем сете Медведев сумел отыграть брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс".
Обновлено в 07:24
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Здоровье
В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью
Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
«Суперграчи» прилетели: авиацию ЮВО пополнили Су-25СМ3
Обновлено в 13:11
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Хоккей
Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ
Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Единоборства
Мурат Гассиев подписал контракт с Эдди Хирном
Обновлено в 16:03
Здоровье
Ученые уверены, что собаки полезны для здоровья хозяев
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Из-за сбоя ПО «Связной» продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программного обеспечения.
Обновлено в 13:13
Политика
Медведев: 19 миллионов россиян живут так, как не должны
В результате, подсчитали в правительстве, бедных людей стало меньше на 400 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении легкомоторного самолета в Ленобласти
Очевидцы сообщили о падении легкомоторного самолета в Ленинградской области.
Обновлено в 07:50
Общество
Роскачество назвало лучшие марки кефира
Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какой кефир лучше покупать. Всего эксперты изучили кефиры от 11 производителей.
Обновлено в 02:01
Здоровье
60% свердловских детских больниц станут бережливыми в 2019 году
Внедрение бережливых технологий в 100% детских поликлиник Свердловской области запланировано к 2021 году, а к концу 2019 года бережливыми должны стать 60% детских поликлиник,рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.
Обновлено в 15:00
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30