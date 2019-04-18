Экономика

Средняя зарплата к 2024 году составит почти 63 тысячи рублейОбщественное телевидение России 04:31

Средняя номинальная зарплата к 2024 году превысит 63 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития. В номинальном выражении рост размера оплаты труда будет колебаться в диапазоне 5,8–6,8%, но в реальном - темпы повышения составят 1,1–2,7% в год.
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