«Средняя зарплата — 47 тысяч»: сколько получали северяне в 2018 годуНовости Архангельска 29.ru 02 февраля в 07:36

Архангельскстат подсчитал, сколько зарабатывали северяне в 2018 году. По их данным, зарплаты растут (хотя цены на продукты тоже). Например, по предварительным данным, месячный доход человека составил 32 991 рубль.

«Средняя зарплата — 47 тысяч»: сколько получали северяне в 2018 году

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