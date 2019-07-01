Энергетика
Средняя за январь-июнь цена за баррель нефти Urals снизилась на 4,7%ПРАЙМ 05:08
Средняя за январь-июнь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,63 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
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Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу
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Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
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В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
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Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы
Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных и не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
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Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
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Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Общество
Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке
В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.
Обновлено в 03:13
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Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Технологии
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В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
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В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост
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Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Обновлено в 04:15
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Транспорт
В саратовских автобусах не ввели безналичную оплату проезда
Сегодня, 1 июля, в саратовских автобусах различных маршрутов не начала действовать система безналичной оплаты проезда.
Обновлено в 02:16
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
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Происшествия
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Обновлено в 05:32
Политика
В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным
Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 06:06
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Обновлено вчера в 10:42
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
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