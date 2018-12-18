Экономика
Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей
Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублейИнтерфакс05:01
Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Интерфакс05:01
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 20:14
Энергетика
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо
Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.
Обновлено в 12:11
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено в 12:40
Экономика
Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России
После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.
Обновлено в 17:27
Экономика
ЦБ сообщил о блокировке сайта, имитирующего его интернет-приемную
Банк России сообщил о блокировке маскирующегося под интернет-приемную регулятора мошеннического сайта, который был обнаружен на прошлой неделе, говорится на официальной странице ЦБ в Facebook.
Обновлено в 08:35
Экономика
АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц обанкротившегося Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Обновлено в 18:50
Финансы
Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев
ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.
Обновлено в 08:56
Финансы
Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе
В течение дня стоимость барреля сорта Brent опускалась ниже $57.
Обновлено в 13:59
Экономика
Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян
Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.
Обновлено в 20:09
Экономика
Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено в 16:12
Экономика
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено в 17:27
Экономика
Малый бизнес показал рекордный пессимизм
Индекс может колебаться от 100 до минус 100, отрицательные значения показывают, что негативные оценки превалируют над позитивными.
Обновлено в 16:01
Экономика
Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube
Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».
Обновлено в 13:42
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Экономика
Приморские депутаты приняли бюджет края на 2019 год
Бюджет Приморья на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приняли в третьем чтении депутаты парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.В итоговой версии бюджета на 2019 год общий объём доходов запланирован в сумме 113,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 23:09