Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей

Финансы Финансы МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.

Энергетика Энергетика Нефть Brent подешевела до минимума с октября 2017 года Стоимость барреля Brent с поставкой в феврале падала во вторник почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 – минимального уровня с октября 2017 г.

Энергетика Энергетика Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.

Экономика Экономика Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.

Финансы Финансы Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.

Экономика Экономика АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц обанкротившегося Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Финансы Финансы Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.

Экономика Экономика Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.

Экономика Экономика Венчурный рынок готовят к ускорению В РФ используется 80% применяемых в мире инструментов поддержки венчурного рынка, однако сохраняется дисбаланс по доле вложений в IT по сравнению с реальным сектором, нехватка фондов поздних стадий и рынков сбыта, отметил замглавы РВК Алексей Басов на презентации стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2030 года.

Экономика Экономика Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей.

Недвижимость Недвижимость Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.

Финансы Финансы Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.

Экономика Экономика Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».

Экономика Экономика Центробанк лишил девелоперов крупнейшего страховщика «Респект» стал главным страховщиком девелоперов после того, как ЦБ в октябре исключил из списка другого крупного игрока — СК «Проминстрах».