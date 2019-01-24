Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяцРоссийская газета 06:37
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил Андрей Знаменский, директор департамента Всероссийского союза страховщиков.
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Экономика
Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января
Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено в 05:45
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
ЕЦБ принял решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 08:48
Экономика
Акции «Роснефти» упали на 2,5% из-за кризиса в Венесуэле
Акции «Роснефти», у которой есть несколько проектов с Венесуэлой, снижаются на 2,5% на фоне попытки госпереворота в этой стране.
Обновлено в 05:11
Энергетика
«Газпром» в 2019 году потратит 53 млрд руб. на «Северный поток-2»
Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.
Обновлено в 09:02
Финансы
Объем кредитования россиян в 2018 году увеличился на 46%
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в 2018 году российские банки выдали гражданам 37,41 млн кредитов, общий объем которых превышает 8,61 трлн руб. "В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46 %", — приводит "РИА Новости" сообщение ОКБ.
Обновлено в 02:28
Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Правительство одобрило программу модернизации ТЭС на 1,9 трлн рублей
Правительство РФ одобрило масштабную программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемую в 1,9 триллиона рублей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:44
Экономика
Долги по зарплате в РФ в декабре снизились на 21%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2019 года составила 2 млрд 419,9 млн рублей, снизившись за декабрь 2018 года на 650,5 млн рублей, или на 21,2%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 08:12
Экономика
Росинфокоминвест не выполняет задачу развития отрасли – СП РФ
Росинфокоминвест был создан 2007 году, но за это время не выполнил свою главную задачу — развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России.
Обновлено в 02:25
Экономика
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
Максим Орешкин: мир подошел к концу суперцикла глобализации
Активная глобализация в экономической политике подходит к концу, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума.
Обновлено в 03:43
Экономика
Ростелеком купит Tele2 за 240 млрд рублей
Сделка по приобретению Ростелекомом сотового оператора Tele2 практически готова и оценивается в 240 млрд рублей.
Обновлено в 08:25
Энергетика
В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин
В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Почему импорт российских товаров на Украину продолжает расти
По информации ведомства, c января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров из России на сумму $7,4 млрд — на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Обновлено в 07:35
Экономика
Новым руководителем УФНС по Петербургу стал Александр Гнедых
Сегодня, 24 января, врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с новым руководителем Федеральной налоговой службы города Александром Гнедых.
Обновлено в 07:29