Экономика

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяцРоссийская газета 06:37

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил Андрей Знаменский, директор департамента Всероссийского союза страховщиков.
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ВСС разрабатывает единые правила страхования жилья от ЧС для всех регионов

РИА Новости09:22

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц

Российская газета06:37

Минфин озвучил среднюю сумму страхования жилья от ЧС

Pravda.Ru07:31

Минфин намерен довести объем обязательств страховщика по страхованию жилья до 1 млн рублей

ТАСС08:07

Страховку за жилье можно будет получить без официального объявления ЧС - Минфин

Интерфакс09:40

Названа средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций

Слово и Дело09:02

В Минфине рассказали об объёме ответственности по закону о страховании жилья от ЧС

RT на русском07:51
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Экономика

Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января

Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено в 05:45
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

ЕЦБ принял решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 08:48
Экономика

Акции «Роснефти» упали на 2,5% из-за кризиса в Венесуэле

Акции «Роснефти», у которой есть несколько проектов с Венесуэлой, снижаются на 2,5% на фоне попытки госпереворота в этой стране.
Обновлено в 05:11
Энергетика

«Газпром» в 2019 году потратит 53 млрд руб. на «Северный поток-2»

Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.
Обновлено в 09:02
Финансы

Объем кредитования россиян в 2018 году увеличился на 46%

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в 2018 году российские банки выдали гражданам 37,41 млн кредитов, общий объем которых превышает 8,61 трлн руб. "В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46 %", — приводит "РИА Новости" сообщение ОКБ.
Обновлено в 02:28
Экономика

У россиян оказалось рекордное количество свободных денег

Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Правительство одобрило программу модернизации ТЭС на 1,9 трлн рублей

Правительство РФ одобрило масштабную программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемую в 1,9 триллиона рублей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:44
Экономика

Долги по зарплате в РФ в декабре снизились на 21%

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2019 года составила 2 млрд 419,9 млн рублей, снизившись за декабрь 2018 года на 650,5 млн рублей, или на 21,2%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 08:12
Экономика

Росинфокоминвест не выполняет задачу развития отрасли – СП РФ

Росинфокоминвест был создан 2007 году, но за это время не выполнил свою главную задачу — развитие отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России.
Обновлено в 02:25
Экономика

Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика

Максим Орешкин: мир подошел к концу суперцикла глобализации

Активная глобализация в экономической политике подходит к концу, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума.
Обновлено в 03:43
Экономика

Ростелеком купит Tele2 за 240 млрд рублей

Сделка по приобретению Ростелекомом сотового оператора Tele2 практически готова и оценивается в 240 млрд рублей.
Обновлено в 08:25
Энергетика

В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин

В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:08
Экономика

Почему импорт российских товаров на Украину продолжает расти

По информации ведомства, c января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров из России на сумму $7,4 млрд — на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Обновлено в 07:35
Экономика

Новым руководителем УФНС по Петербургу стал Александр Гнедых

Сегодня, 24 января, врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с новым руководителем Федеральной налоговой службы города Александром Гнедых.
Обновлено в 07:29
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