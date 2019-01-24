Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяцРоссийская газета вчера в 06:37
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил Андрей Знаменский, директор департамента Всероссийского союза страховщиков.
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с чего всё началось
В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но она не будет обязательной. Граждане смогут сами решать: оплачивать ее или нет.Российская газетавчера в 10:40
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Возмещение ущерба, исходя из его максимального размера, дает стимул страховать свое жилье
Российская газетавчера в 11:15
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС в России составит около 150 рублей в месяц
RT на русскомвчера в 11:31
Страховку за жилье можно будет получить без официального объявления ЧС - Минфин
Интерфаксвчера в 09:40
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Минпросвещения взяло на контроль ситуацию со стрельбой у школы
Министерство просвещения России взяло на контроль ситуацию со стрельбой возле школы в Красноярском крае, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В башне Москва-Сити произошло задымление
Обновлено в 06:00
Общество
СКР начал проверку видео с разваренными макаронами из школы в Юрге
«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что ученики одной из школ города Юрги заявляют, что их кормят обедами ненадлежащего качества», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поджога 15-летнего школьника в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога 15-летнего подростка в Москве.
Обновлено в 03:55
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Политика
Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде
Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун в пятницу задержан во Флориде.
Обновлено в 07:20
Происшествия
На северо-востоке Китая прогремел взрыв
Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Обновлено в 05:51
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Экономика
В России стали реже подделывать купюры
В 2018 году в России зафиксировали снижение количества фальшивых банкнот на 15% — до 38 504 купюр.
Обновлено в 06:48
Технологии
Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам
Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Общество
Спикер новгородского парламента объяснила свои слова о пособиях
Новгородский региональный парламент принял закон, согласно которому, получить 100 тыс. руб. за рождение первого ребенка смогут женщины до 29 лет.
Обновлено вчера в 09:45
Технологии
Правительство не поддержало платную регистрацию смартфонов
Правительство России поддерживает регистрацию всех мобильных устройств в стране с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), но против взимания платы за это, заявил вице-премьер России Максим Акимов.
Обновлено в 06:56
Авто
В Калининграде начали выпускать седан Kia K900
Предполагается, что на российский авторынок новинка поступит уже в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Опубликован ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Самой востребованной подержанной моделью у россиян по итогам прошлого года остается Ford Focus с результатом 137,5 тысячи единиц, что на 4% превышает показатель годичной давности.
Обновлено в 00:43
Единоборства
Емельяненко может сняться с боя с Бейдером
25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 06:12
Экономика
В России резко подорожала курица
Обновлено в 01:48
Космос
NASA: связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена
Связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена. Об этом 25 января сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 07:13
Спорт
Больше 5 тысяч гостей ЧМ-2018 остаются в России нелегально
Около 5,5 тыс. иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, остаются в стране нелегально, сообщил замруководителя миграционного управления МВД Андрей Краюшкин.
Обновлено в 05:45
Кино
Netflix сделает из «Обители зла» сериал
Американская компания Netflix решила выпустить сериал "Обитель зла", передает Deadline.
Обновлено в 00:19
Происшествия
СК возбудил дело о взрыве в доме в Балашихе
После гибели двух человек в результате взрыва в Балашихе возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:13
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Общество
Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза
Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Сразу четыре тигренка попали на видео в Приморье
На камеру впервые попали кадры с четырьмя молодыми тигрятами и их мамой.
Обновлено в 00:15
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты от рака
Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Наука
Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Наталья Гандурина покидает Forbes Russia
Заместитель генерального директора по коммерции Forbes Russia Наталья Гандурина покидает издание в связи со структурными изменениями в компании.
Обновлено в 05:28
Общество
Зарплата машинистов метро Москвы в среднем превысила 111 тысяч рублей
В Москве средняя зарплата машинистов метро превысила 111 тысяч рублей в 2018 году, сообщил замначальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв, передаёт 25 января агентство «Москва».
Обновлено в 06:25
Общество
Сбербанк намеревается провести в свой новый московский офис метро
Сбербанк намерен провести метрополитен непосредственно в свою новую штаб-квартиру в российской столице - "Сбербанк-Сити".
Обновлено в 06:43