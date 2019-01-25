Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяцРоссийская газета вчера в 06:37

В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но она не будет обязательной. Граждане смогут сами решать: оплачивать ее или нет.

с чего всё началось

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил Андрей Знаменский, директор департамента Всероссийского союза страховщиков.

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