Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяцРоссийская газета вчера в 06:37
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил Андрей Знаменский, директор департамента Всероссийского союза страховщиков.
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В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но она не будет обязательной. Граждане смогут сами решать: оплачивать ее или нет.Российская газетавчера в 10:40
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Возмещение ущерба, исходя из его максимального размера, дает стимул страховать свое жилье
Российская газетавчера в 11:15
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС в России составит около 150 рублей в месяц
RT на русскомвчера в 11:31
Страховку за жилье можно будет получить без официального объявления ЧС - Минфин
Интерфаксвчера в 09:40
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Финансы
Прибыль российских банков выросла в 1,7 раза в 2018 году
Прибыль российских банков за 2018 год составила 1,345 трлн рублей, превысив в 1,7 раза результат за 2017 год.
Обновлено в 03:10
Экономика
Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу
По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
РБК создаст кредитное рейтинговое агентство
Медиахолдинг РБК учреждает кредитное рейтинговое агентство.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Норвежская Equinor приобрела треть дочерней компании «Роснефти»
Норвежская Equinor (бывшая Statoil) приобрела 33,33% дочерней компании «Роснефти» — «Севкомнефтегаз», следует из материалов «Роснефти».
Обновлено вчера в 18:49
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5–15%
В первой половине 2019 года натуральное молоко подорожает на 5–15%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
IPO «Яндекс.Такси» планируется провести в ближайшие год-два
IPO «Яндекс.Такси» планируется провести в 2019 или 2020 году, заявил «РИА Новости» операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Акции нефтекомпаний отметились Венесуэлой
Как отмечает Алексей Калачев, более сильное снижение котировок акций «Роснефти» может быть связано с опасением по поводу судьбы предоставленных ее кредитов, предоплаты за недополученную нефть и выполнения обязательств PDVSA по поставке нефти.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
ЕЦБ принял решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января
Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика
Около 30% проектов на рынке жилья могут лишиться финансирования
Около 30% проектов по строительству жилья не получат финансирования после изменения законодательства 1 июля текущего года, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на заседании комитета по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 15:51
Финансы
Денежная база в России снизилась с 11 по 18 января на 38,7 млрд рублей
На 11 января денежная база в России равнялась 10423,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,37%, или на 38,7 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Экономика
Бизнесменам вернули 34 млрд рублей долгов по госконтрактам за 2018 год
"Всего за период исполнения поручения президента Российской Федерации в результате принятых мер прокурорского реагирования погашены долги перед предпринимателями на сумму свыше 120 миллиардов рублей, в том числе более 34 миллиарда рублей - в 2018 году", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:13
Экономика
Счетная палата: механизм проектного финансирования в России не создан
«Анализ показал, что не выполнено поручение президента о создании механизма проектного финансирования, которой бы способствовал увеличению объемов кредитования организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях»,— говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 04:09
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
Сбербанк запустил переводы через «Связной»
Сбербанк запустил сервис перевода наличных по номеру телефона в магазинах «Связной». Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:14