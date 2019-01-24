Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяцРоссийская газета вчера в 06:37

В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но она не будет обязательной. Граждане смогут сами решать: оплачивать ее или нет.

с чего всё началось

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил Андрей Знаменский, директор департамента Всероссийского союза страховщиков.

Финансы Финансы Прибыль российских банков выросла в 1,7 раза в 2018 году Прибыль российских банков за 2018 год составила 1,345 трлн рублей, превысив в 1,7 раза результат за 2017 год.

Экономика Экономика Минсельхоз зафиксировал резкий рост цен на курицу По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т. Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом "низкой базы", считает аналитик "Черкизово": на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на "аномально низком уровне".

Экономика Экономика РБК создаст кредитное рейтинговое агентство Медиахолдинг РБК учреждает кредитное рейтинговое агентство.

Энергетика Энергетика Норвежская Equinor приобрела треть дочерней компании «Роснефти» Норвежская Equinor (бывшая Statoil) приобрела 33,33% дочерней компании «Роснефти» — «Севкомнефтегаз», следует из материалов «Роснефти».

Экономика Экономика Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5–15% В первой половине 2019 года натуральное молоко подорожает на 5–15%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Экономика Экономика IPO «Яндекс.Такси» планируется провести в ближайшие год-два IPO «Яндекс.Такси» планируется провести в 2019 или 2020 году, заявил «РИА Новости» операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Экономика Экономика Акции нефтекомпаний отметились Венесуэлой Как отмечает Алексей Калачев, более сильное снижение котировок акций «Роснефти» может быть связано с опасением по поводу судьбы предоставленных ее кредитов, предоплаты за недополученную нефть и выполнения обязательств PDVSA по поставке нефти.

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% ЕЦБ принял решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Экономика Экономика Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.

Экономика Экономика Около 30% проектов на рынке жилья могут лишиться финансирования Около 30% проектов по строительству жилья не получат финансирования после изменения законодательства 1 июля текущего года, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на заседании комитета по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Финансы Финансы Денежная база в России снизилась с 11 по 18 января на 38,7 млрд рублей На 11 января денежная база в России равнялась 10423,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,37%, или на 38,7 млрд рублей.

Экономика Экономика Бизнесменам вернули 34 млрд рублей долгов по госконтрактам за 2018 год "Всего за период исполнения поручения президента Российской Федерации в результате принятых мер прокурорского реагирования погашены долги перед предпринимателями на сумму свыше 120 миллиардов рублей, в том числе более 34 миллиарда рублей - в 2018 году", - говорится в сообщении.

Экономика Экономика Счетная палата: механизм проектного финансирования в России не создан «Анализ показал, что не выполнено поручение президента о создании механизма проектного финансирования, которой бы способствовал увеличению объемов кредитования организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях»,— говорится в сообщении Счетной палаты.

Экономика Экономика Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.