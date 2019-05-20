Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе–апреле на 5,1%Известия вчера в 10:56
По данным ведомства, средняя выплата выросла на 3,1% — с 64 344 до 66 314 рублей. Число реализованных полисов в январе-апреле 2019 года увеличилось на 1,7% и составило 12,4 млн штук. Общая сумма начисленных премий уменьшилась на 3,5% — до 67,08 млрд рублей.
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За первые четыре месяца 2019 г. средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1%
Агентство страховых новостейвчера в 09:09
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