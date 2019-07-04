Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%Коммерсантъ 03:21

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК. Его цена составляет примерно 3,05 млн руб. Исследование проводилось по 23 городам.
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Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
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ФедералПресс03:25
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Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
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Обновлено 02 июля в 10:51
Здоровье

При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества

При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 17:04
Интернет

В Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается сбой в работе

Позднее стало известно, что Instagram и WhatsApp тоже некорректно функционируют. Все сервисы работают на платформе Facebook.
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Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
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Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа

Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
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Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов

Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.
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Общество

Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

Обновлено в 02:09
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Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
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Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.
Обновлено в 04:09
Общество

В Башкирии обрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»

В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
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В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
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Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Общество

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
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Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
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В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

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Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
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Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
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Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено вчера в 09:15
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