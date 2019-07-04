Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%Коммерсантъ 03:21
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК. Его цена составляет примерно 3,05 млн руб. Исследование проводилось по 23 городам.
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На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.РБК01:00
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