Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на «Авито», сократилась за последний год на 8%, подсчитали аналитики сервиса объявлений. Согласно их подсчетам, компанию под ключ можно купить сейчас на «Авито» в среднем за 3,05 млн руб.

с чего всё началось

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК. Его цена составляет примерно 3,05 млн руб. Исследование проводилось по 23 городам.

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

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