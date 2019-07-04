Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%Коммерсантъ 03:21

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК. Его цена составляет примерно 3,05 млн руб. Исследование проводилось по 23 городам.
Читать в источнике
с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на «Авито», сократилась за последний год на 8%, подсчитали аналитики сервиса объявлений. Согласно их подсчетам, компанию под ключ можно купить сейчас на «Авито» в среднем за 3,05 млн руб.
РБК01:00

Подробнее о событии

В России выросло число желающих продать свой бизнес

БИЗНЕС Online02:31

Россияне стремятся избавиться от бизнеса. На Урале продают активы за бесценок

URA.Ru02:11

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

РБК01:00

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Коммерсантъ03:21

В России выросло число желающих продать свой бизнес

Эхо Москвы01:30

Саратов оказался в топ-3 российских городов, где сильнее всего упали цены на готовый бизнес

Версия-Саратов01:25

Россияне стали чаще продавать свой бизнес

ФедералПресс03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Происшествия

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Экономика

Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина

Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 02:58
Экономика

Путин поручил повысить детские пособия к 2020 году

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству повысить выплаты на детей возрастом от полутора до трех лет к 1 января 2020 года.
Обновлено 02 июля в 10:06
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов

Обновлено в 01:05
Общество

Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде

ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Политика

Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне

Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Донбассе загорелся заминированный лес

Обновлено в 01:47
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки

В Санкт-Петербургском городском суде присяжные рассмотрели дело сиделки, обвиняемой в убийстве Нины Мациной, старейшей сотрудницы Мариинского театра.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

Ученые придумали, как спасти машины от износа

Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Политика

Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона

Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

На 91-м году жизни скончался известный испанский актер

В возрасте 90 лет в Испании скончался известный актер Артуро Фернандес. Последние несколько лет он находился в больнице Мадрида.
Обновлено в 03:35
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено 02 июля в 08:20
Происшествия

Детский дом в Якутии остался без продуктов питания — счёт заблокирован

Из-за заблокированного счёта детского дома, расположенного в Хангаласском районе Якутии, руководство учреждения не может расплатиться с поставщиками продуктов, оплатить услуги ЖКХ и вести нормальную финансово-хозяйственную деятельность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Прогулочная лодка перевернулась на Волге в Красноармейском районе Саратовской области, утонули два человека, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталия Каранатова в среду.
Обновлено вчера в 15:37
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Здоровье

За рост смертности на Кубани решили наказывать главных врачей

«Роста общей продолжительности жизни можно добиться только снижением общей смертности», - отметила вице-губернатор.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Театры

Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак

Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.
Обновлено в 02:19
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное