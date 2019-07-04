На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.

с чего всё началось

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК. Его цена составляет примерно 3,05 млн руб. Исследование проводилось по 23 городам.

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Авто Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6% Российские дилеры компании в прошлом месяце продали 9 441 автомобиль, что на 5,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Наука В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Футбол Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.

Шоу-бизнес Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Происшествия Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Здоровье Генетики рассказали, как много россиян не могут пить кофе Ученые из медико-генетического центра Genotek выяснили, что примерно каждый восьмой россиянин обладает мутациями, которые не позволяют им пить кофе из-за того, что этот напиток вызывает у них тревогу и панику.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Общество Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.

Общество Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.

Единоборства После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Политика В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.

Экономика Деловая активность России снизилась впервые за последние три года Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Происшествия В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.

Политика Путин уволил трех генералов силовых структур Путин уволил ряд генералов силовых ведомств России Кроме того, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.