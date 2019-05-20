Экономика
Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5%110km.ru 03:08
Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал данные по ОСАГО за первые четыре месяца 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость полиса «автогражданки» снизилась на 5,1%, а средняя выплата, наоборот, возросла.
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За первые четыре месяца 2019 г. средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1%
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