Финансы
Средняя ставка по вкладам достигла максимума с 2017 годаРБК вчера в 13:08
Средняя максимальная ставка рублевых вкладов банков из топ-10 по размеру депозитов населения в третьей декаде февраля выросла до 7,68 с 7,54% по итогам второй декады, следует из данных ЦБ.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,68%
Rambler News Serviceвчера в 11:37
В 3-й декаде февраля средняя ставка по вкладам банков топ-10 повысилась до 7,68% годовых
Финмаркетвчера в 10:13
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