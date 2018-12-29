Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитовREGNUM02:53
В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%. Об этом со ссылкой на денные Банка России сообщает 29 декабря РБК.
REGNUM02:53
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Происшествия
В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека
Обновлено в 02:13
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Транспорт
Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму
Две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма
Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.
Обновлено в 02:45
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
BlaBlaCar подтвердила исчезновение женщины с попутчиком
Сервис BlaBlaCar подтвердил, что молодая женщина, которая пропала по пути из Москвы в Тулу, взяла попутчика через приложение оператора.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение
В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.
Обновлено в 03:20
Общество
Правительство упростило порядок признания садового дома жилым
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым.
Обновлено в 02:16
Политика
Большинство граждан Китая признали самыми важными отношения с США
Большинство граждан Китая сочли отношения Пекина и Вашингтона наиболее важными, отношения с Москвой оказались на втором месте.
Обновлено в 03:40
Происшествия
«Победа» пожаловалась на массовую задержку рейсов во «Внуково»
Рейсы «Победы» в субботу, 29 декабря, массово задерживаются в московском аэропорту «Внуково», сообщил «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег
Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 01:36
Общество
Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) обыграли команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Авто
С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей
На сайте ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" появилось официальное сообщение о повышении тарифов на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в Москве с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Приамурье приостановили движение поездов после аварии
Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.
Обновлено в 02:05
Спорт
Загитова показала, как тренирует четверной прыжок
В сети появилось видео, на котором фигуристка Алина Загитова тренирует четверной прыжок.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в столб, 10 человек пострадали
В уральской столице произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 10 человек.
Обновлено в 03:51
Транспорт
РЖД получили первый вагон «обновленного плацкарта»
Обновлено в 03:56
Политика
Украина сняла запрет на въезд российских мужчин
С прекращением режима военного положения на Украине снят и запрет на въезд в страну мужчинам из России, заявил сегодня пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 11:47
Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод
Обновлено вчера в 20:29
Космос
Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год
Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41