В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%. Об этом со ссылкой на денные Банка России сообщает 29 декабря РБК.

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека

Происшествия Происшествия Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.

Транспорт Транспорт Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму Две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.

Армия и оружие Армия и оружие В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США» Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».

Наука Наука Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.

Политика Политика На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.

Экономика Экономика Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar подтвердила исчезновение женщины с попутчиком Сервис BlaBlaCar подтвердил, что молодая женщина, которая пропала по пути из Москвы в Тулу, взяла попутчика через приложение оператора.

Политика Политика Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка» Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.

Происшествия Происшествия В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.

Общество Общество Правительство упростило порядок признания садового дома жилым Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым.

Политика Политика Большинство граждан Китая признали самыми важными отношения с США Большинство граждан Китая сочли отношения Пекина и Вашингтона наиболее важными, отношения с Москвой оказались на втором месте.

Происшествия Происшествия «Победа» пожаловалась на массовую задержку рейсов во «Внуково» Рейсы «Победы» в субботу, 29 декабря, массово задерживаются в московском аэропорту «Внуково», сообщил «Ведомостям» представитель авиакомпании.

Происшествия Происшествия В Египте подорвали автобус с туристами Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.

Общество Общество ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Общество Общество Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.

Экономика Экономика Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.

Хоккей Хоккей Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) обыграли команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Общество Общество Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.

Авто Авто С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей На сайте ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" появилось официальное сообщение о повышении тарифов на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в Москве с 1 января 2019 года.

Происшествия Происшествия В Приамурье приостановили движение поездов после аварии Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.

Спорт Спорт Загитова показала, как тренирует четверной прыжок В сети появилось видео, на котором фигуристка Алина Загитова тренирует четверной прыжок.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге автобус врезался в столб, 10 человек пострадали В уральской столице произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 10 человек.

Политика Политика Украина сняла запрет на въезд российских мужчин С прекращением режима военного положения на Украине снят и запрет на въезд в страну мужчинам из России, заявил сегодня пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Финансы Финансы Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.

Происшествия Происшествия В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод