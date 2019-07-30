Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля снизилась на 0,25%, составив 10,28% годовых. Об этом Центральный банк РФ сообщает во вторник на своем сайте. Всего в июне было выдано более 96,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 214,8 миллиарда рублей.

Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 10,28% годовых

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