Финансы
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 10,28% годовыхПарламентская газета вчера в 16:23
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля снизилась на 0,25%, составив 10,28% годовых. Об этом Центральный банк РФ сообщает во вторник на своем сайте. Всего в июне было выдано более 96,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 214,8 миллиарда рублей.
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Политика
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Общество
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Здоровье
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Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
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Происшествия
Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
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Финансы
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Политика
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
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Обновлено вчера в 21:20
Политика
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Экономика
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В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
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Армия и оружие
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы освятили икону Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30