Финансы
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 10,28% годовыхПарламентская газета 16:23
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля снизилась на 0,25%, составив 10,28% годовых. Об этом Центральный банк РФ сообщает во вторник на своем сайте. Всего в июне было выдано более 96,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 214,8 миллиарда рублей.
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