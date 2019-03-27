Финансы
Средняя ставка по ипотеке в РФ по итогам марта превысит 10%Вести.Финанс 02:37
Средняя ставка по ипотеке в РФ вырастет к началу апреля 2019 г. и превысит 10%, прогнозирует "Эксперт РА".
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Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Peugeot привезет в РФ дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек
Новое поколение Peugeot 508 приедет в Россию в кузове лифтбек с дизельным и бензиновым двигателями.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
В Москве растет количество многодетных семей
Семьи с 10 и более детьми дополнительно ежегодно получают 20 тысяч рублей в качестве подарка в Международный день семьи, 30 тысяч рублей ко Дню знаний и 20 тысяч рублей ежемесячно в поддержку многодетных матерей.
Обновлено в 00:42
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Авто
Старый Jaguar за 42 миллиона: покупатель проиграл в суде
Нашумевшая судебная история, в которой автомобилист из Санкт-Петербурга Алексей Кравченко смог добиться многомиллионной выплаты от компании Jaguar Land Rover за постоянно ломавшийся гарантийный автомобиль, а после проиграл суд во второй инстанции, получила продолжение.
Обновлено в 02:40
Экономика
Суд принял один из исков о банкротстве UTair
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании "Флеш Лайт Капитал" о банкротстве авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»
Сборка первых серийных крылатых авиационных ракет "Брамос" началась в марте, сообщил РИА Новости в среду управляющий содиректор российско-индийской компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
Обновлено в 02:31
Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Интернет
Killed By Google — цифровое кладбище старых продуктов компании
Разработчик Коди Огден (Cody Ogden) создал так называемое цифровое кладбище старых продуктов компании Killed By Google, на котором перечисляются все снятые с производства аппаратные решения, а также закрытые сервисы поискового гиганта.
Обновлено в 01:37
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Экономика
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 05:44
Технологии
Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России
Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.
Обновлено в 02:08
Здоровье
Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат
Врачи, которые недавно высмеяли свою низкую зарплату, увольняются из-за безденежья и риска попасть за решётку.
Обновлено в 02:37
Футбол
Федор Чалов: «Ари? Значит, так надо было»
Если тренер посчитал, что Ари должен играть, значит, так надо было.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
Во Вьетнаме выступили за развитие торговых отношений с Россией
Власти Вьетнама выступили за укрепление экономических связей с Россией, в том числе за развитие двусторонней торговли и инвестиций.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Политика
В КНР раскритиковали Далай-ламу из-за непроведения реформ в Тибете
Власти Поднебесной обрушились с критикой на Далай-ламу XIV по причине нежелания последнего проводить реформы в Тибете и желание сохранить там феодально-крепостную систему.
Обновлено в 02:29
Футбол
Чалов: шутка о предложении «Реала»? Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о наблюдении за английской Премьер-лигой, а также выразил надежду, что однажды окажется в мадридском «Реале».
Обновлено в 02:24
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе
Обновлено в 02:38
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы
Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43