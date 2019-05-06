Экономика
Средняя ставка по ипотеке в РФ обновила максимумы за полтора годаNews.ru 07:16
К марту 2019 года средняя ставка по ипотеке прибавила 1,01 процентного пункта. В то же время по итогам первого квартала 2019 года совокупный объём выданных кредитными организациями средств на ипотечные жилищные кредиты вырос до 618,4 млрд рублей против 582 млрд рублей годом ранее.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
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По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения
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«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
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Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
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Армия и оружие
В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам
Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ, передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
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Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Общество
Суд утвердил отказ акционерам совхоза Ленина в иске к Грудинину
Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу акционеров «Совхоза им. Ленина» по иску к директору предприятия Павлу Грудинину.
Обновлено в 15:00
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили вечеринку в честь 4-летия дочери
Накануне, 5 мая, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в честь 4-летия дочери Софии устроили шикарную вечеринку.
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Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
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Общество
В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть
Обновлено в 14:50
Хоккей
Бабенко перешел из «Северстали» в «Трактор»
Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Тракторе». 22-летний форвард перешел в челябинский клуб в результате обмена из «Северстали».
Обновлено в 12:53
Политика
В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Обновлено в 11:57
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крыса
Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж подверг критике нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его действия в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:02
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
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Наука
Магниты помогут искусственному интеллекту приблизиться к человеческому мозгу
Основанная на применении магнитного излучения технология программирования и обучения роботов, разработанная учеными из Соединенных Штатов Америки, поможет искусственному интеллекту вплотную приблизиться к человеческому мозгу.
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Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Популярные украинские исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко, основатели дуэта «Потап и Настя», решили узаконить свои отношения.
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