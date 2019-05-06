Экономика

Средняя ставка по ипотеке в РФ обновила максимумы за полтора годаNews.ru 07:16

К марту 2019 года средняя ставка по ипотеке прибавила 1,01 процентного пункта. В то же время по итогам первого квартала 2019 года совокупный объём выданных кредитными организациями средств на ипотечные жилищные кредиты вырос до 618,4 млрд рублей против 582 млрд рублей годом ранее.
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