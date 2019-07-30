Финансы
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 10,28% годовыхDP.RU 13:09
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля этого года снизилась на 0,25% и составила 10,28% годовых, говорится в отчете Банка России. В июне было выдано чуть более 96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 214 млрд рублей.
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