Финансы
Объем выданной в России ипотеки впервые упал за 4 годаЭхо Москвы вчера в 18:31
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с чего всё началось
Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка.РБКвчера в 14:56
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Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
В смартфонах Samsung появится криптокошелек Pundi X
В смартфонах Samsung Galaxy S10, помимо собственного криптокошелька южнокорейской корпорации Blockchain Wallet, появится приложение XWallet от сингапурского стартапа Pundi X. С помощью него пользователи смогут проводить мгновенные транзакции через POS-терминалы XPOS, установленные в 25 странах.
Обновлено в 05:09
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Более 300 человек эвакуировали из аэропорта Тюмени из-за запаха гари
Из здания аэропорта "Рощино" в Тюмени в среду эвакуированы находившиеся там люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Политика
Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Общество
Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за угрозы паводка
На территории Комсомольска-на-Амуре был введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:37
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Стоимость работ — 3,9 млрд руб. За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств "Росатом" не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции 27 июля
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено вчера в 12:18
Гаджеты
Более 100 000 смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продано за 2 минуты
Сегодня новые смартфоны серии Honor 9X поступил в продажу на территории Китая.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Обновлено в 04:43
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Все условия по продаже Denizbank выполнены
Все условия по продаже Denizbank выполнены, сообщается в материалах "Сбербанка".
Обновлено в 03:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Крита
Около греческого острова Крит в среду, 31 июля, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
БМД-2М получила боевой модуль «Берег»
По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».
Обновлено в 02:41
Кино
Россияне рассказали о самых частых интернет-запросах о Гарри Поттере
Аналитики проекта «Кино Mail.ru» узнали, что чаще всего гуглят жители России о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 01:38
Футбол
Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте»
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 04:40
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено вчера в 18:17
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено 29 июля в 07:17
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Футбол
Моуринью: «Работа в сборной не для меня - одна игра в месяц, много офисной работы»
Последним местом работы 56-летнего тренера был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:16
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
Работающий в «Локомотиве» Сухина рассказал, о чем говорит с судьями во время матчей
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в московском «Локомотиве», в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко ответил на претензии о том, что он часто разговаривает с арбитрами во время матчей и может оказывать давление на бывших коллег.
Обновлено в 04:09