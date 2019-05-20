Экономика
Средняя премия по ОСАГО за четыре месяца снизилась на 5,1%ТАСС 09:53
Средняя премия по ОСАГО в январе - апреле 2019 года снизилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 5411 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков, в том числе средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц снизилась на 5,62%, до 5219 рублей.
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За первые четыре месяца 2019 г. средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1%
Агентство страховых новостей09:09
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