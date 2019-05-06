Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 годаВедомости 11:03

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
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Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

РБК11:45

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

Ведомости11:03

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде апреля снизилась до 7,49%

ПРАЙМ09:40

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,49%

ТАСС09:56

ЦБ: максимальная ставка банков по рублёвым вкладам снизилась

News.ru09:54

ЦБ РФ: в российских банках начали снижаться ставки по вкладам

Фонтанка.Ру10:40

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля

Rambler News Service09:39
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Происшествия

Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество

Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Политика

Почему Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали в Генпрокуратуру на допрос по делу о преступлениях против протестующих на «евромайдане» в 2014 году.
Обновлено в 15:41
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Superjet «Аэрофлота» сгорел после жесткой посадки в Шереметьеве

Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Политика

На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Гаджеты

Руководитель Xiaomi нашел способ спасти телефон-утопленник

Обновлено в 12:50
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика

Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»

Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Происшествия

Ограничения в работе Шереметьево продлятся до вечера 6 мая

Шереметьево и «Аэрофлот» восприняли катастрофу SSJ 100 как личную трагедию, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».
Обновлено в 14:47
Общество

Годовой доход главы ЦИК Памфиловой сократился в 2,5 раза

Обновлено в 12:09
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Интернет

Microsoft осквернила командную строку: в ней появились вкладки, темы и… эмодзи

В Windows Terminal появились вкладки – и это, в общем-то, полезное изменение.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
ЖКХ

Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов

Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Обновлено в 12:16
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Политика

Качественная российская нефть начала поступать на Украину

«В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 11:45
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