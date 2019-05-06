Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 годаВедомости 11:03
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы
Обновлено в 14:46
Хоккей
Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре
Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса
Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено в 13:12
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Наука
Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам
Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ, передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.
Обновлено в 14:02
Происшествия
По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения
В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:05
Происшествия
На Урале произошла авария на газопроводе
Обновлено в 14:08
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Кино
Фильм о гибели подлодки «Курск» получил прокатное удостоверение
Обновлено в 09:37
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в диалоге с Донбассом
Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в развитии диалога с жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Пикап Bentley продадут на аукционе
Аукционный дом Silverstone выставит на торги пикап Bentley.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Общество
Суд утвердил отказ акционерам совхоза Ленина в иске к Грудинину
Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу акционеров «Совхоза им. Ленина» по иску к директору предприятия Павлу Грудинину.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
Саакашвили рассказал, чем займется на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.
Обновлено в 10:43
Политика
Украина получила «чистую» нефть из России
Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33