Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 годаВедомости 11:03

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Хоккей Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Общество В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Армия и оружие Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Армия и оружие В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ, передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.

Происшествия По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Политика Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в диалоге с Донбассом Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в развитии диалога с жителями ДНР и ЛНР.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Авто Пикап Bentley продадут на аукционе Аукционный дом Silverstone выставит на торги пикап Bentley.

Происшествия Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.

Общество Суд утвердил отказ акционерам совхоза Ленина в иске к Грудинину Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу акционеров «Совхоза им. Ленина» по иску к директору предприятия Павлу Грудинину.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Политика Саакашвили рассказал, чем займется на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.