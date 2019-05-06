Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 годаВедомости 11:03

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

РБК11:45

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

Ведомости11:03

ЦБ: максимальная ставка банков по рублёвым вкладам снизилась

News.ru09:54

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,49%

ТАСС09:56

ЦБ РФ: в российских банках начали снижаться ставки по вкладам

Фонтанка.Ру10:40

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде апреля снизилась до 7,49%

ПРАЙМ09:40

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля

Rambler News Service09:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Обновлено в 14:05
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы

Обновлено в 14:46
Хоккей

Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре

Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса

Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено в 13:12
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Наука

Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия

Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам

Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ, передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.
Обновлено в 14:02
Происшествия

По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения

В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:05
Происшествия

На Урале произошла авария на газопроводе

Обновлено в 14:08
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Кино

Фильм о гибели подлодки «Курск» получил прокатное удостоверение

Обновлено в 09:37
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика

Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в диалоге с Донбассом

Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в развитии диалога с жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 12:20
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Авто

Пикап Bentley продадут на аукционе

Аукционный дом Silverstone выставит на торги пикап Bentley.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Общество

Суд утвердил отказ акционерам совхоза Ленина в иске к Грудинину

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу акционеров «Совхоза им. Ленина» по иску к директору предприятия Павлу Грудинину.
Обновлено в 15:00
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит по миллиону рублей пассажирам сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 11:15
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика

Саакашвили рассказал, чем займется на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.
Обновлено в 10:43
Политика

Украина получила «чистую» нефть из России

Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное